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Лучшие мюзиклы
Щас спою! Мюзиклы на все времена в одной коллекции: эти фильмы сочетают интересный сюжет и приятные голоса, а если повезёт — ещё и зажигательные танцы.
Стоп, ночь
2023, 93 мин
9.0
Мьюзик
2021, 102 мин
Бесплатно
8.4
Шаг вперед 6: Год танцев
2019, 86 мин
Бесплатно
7.8
Почти знамениты
2019, 107 мин
8.2
Восточная сказка
2017, 101 мин
7.4
Прогулка по солнечному свету
2014, 93 мин
Бесплатно
6.7
Я очень возбужден
2013, 86 мин
Бесплатно
6.7
Апрель в Нью-Йорке
2012, 71 мин
7.6
Новогодние приключения в июле
2008, 73 мин
Бесплатно
9.0
Наперегонки со временем
2005, 143 мин
8.1
Танцующая в темноте
2000, 131 мин
8.0
Все говорят, что я люблю тебя
1996, 96 мин
Бесплатно
8.1
Покидая Лас-Вегас
1995, 107 мин
7.7
Наш человек в Сан-Ремо
1990, 99 мин
Бесплатно
9.2
Рам и Лакхан
1989, 163 мин
9.2
Раз, два — горе не беда!
1988, 83 мин
Бесплатно
8.7
Марица
1985, 64 мин
Бесплатно
8.0
Кордебалет
1985, 112 мин
Бесплатно
8.3
Зловредное воскресенье
1985, 71 мин
Бесплатно
7.0
Путешествие рок-пришельцев
1984, 95 мин
Бесплатно
8.5
Перикола
1984, 76 мин
Беспл�атно
7.8
Шутки в сторону
1984, 64 мин
Бесплатно
8.2
Анюта
1982, 67 мин
Бесплатно
8.8
Серебряное ревю
1982, 65 мин
Бесплатно
9.5
Танцор диско
1982, 134 мин
Бесплатно
9.5
Женатый холостяк
1982, 83 мин
Бесплатно
9.5
Сильва
1981, 139 мин
Бесплатно
8.9
У матросов нет вопросов
1981, 81 мин
Бесплатно
8.8
В старых ритмах
1981, 85 мин
Бесплатно
9.1
Шла собака по роялю
1979, 65 мин
Бесплатно
8.7
Соловей
1979, 80 мин
Бесплатно
9.5
Ханума
1978, 138 мин
Бесплатно
9.6
Труффальдино из Бергамо
1976, 129 мин
Бесплатно
8.3
Центровой из поднебесья
1975, 89 мин
Бесплатно
9.4
Финист — Ясный сокол
1975, 74 мин
Бесплатно
9.2
Месть и закон
1975, 192 мин
Бесплатно
7.8
Вкус халвы
1975, 66 мин
Бесплатно
8.5
Звезда экрана
1974, 85 мин
Бесплатно
9.3
Табачный капитан
1972, 81 мин
Бесплатно
9.5
Зита и Гита
1972, 148 мин
Бесплатно
9.4
Учитель пения
1972, 80 мин
Бесплатно
8.5
Шельменко-денщик
1971, 88 мин
Бесплатно
7.8
Спеши строить дом
1970, 65 мин
Бесплатно
9.5
Волшебная сила
1970, 64 мин
Бесплатно
9.3
Лебединое озеро
1968, 78 мин
Бесплатно
8.3
Девушки из Рошфора
1967, 124 мин
Бесплатно
9.6
Свадьба в Малиновке
1967, 88 мин
Бесплатно
8.3
Все для Вас
1964, 80 мин
Бесплатно