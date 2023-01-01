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Лучшие мюзиклы

Лучшие мюзиклы

Щас спою! Мюзиклы на все времена в одной коллекции: эти фильмы сочетают интересный сюжет и приятные голоса, а если повезёт — ещё и зажигательные танцы.

ФильмыДля детей
Постер к фильму Стоп, ночь 2023

Стоп, ночь

2023, 93 мин
Постер к фильму Мьюзик 2021
9.0

Мьюзик

2021, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шаг вперед 6: Год танцев 2019
8.4

Шаг вперед 6: Год танцев

2019, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Почти знамениты 2019
7.8

Почти знамениты

2019, 107 мин
Постер к фильму Восточная сказка 2017
8.2

Восточная сказка

2017, 101 мин
Постер к фильму Прогулка по солнечному свету 2014
7.4

Прогулка по солнечному свету

2014, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я очень возбужден 2013
6.7

Я очень возбужден

2013, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Апрель в Нью-Йорке 2012
6.7

Апрель в Нью-Йорке

2012, 71 мин
Постер к фильму Новогодние приключения в июле 2008
7.6

Новогодние приключения в июле

2008, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Наперегонки со временем 2005
9.0

Наперегонки со временем

2005, 143 мин
Постер к фильму Танцующая в темноте 2000
8.1

Танцующая в темноте

2000, 131 мин
Постер к фильму Все говорят, что я люблю тебя 1996
8.0

Все говорят, что я люблю тебя

1996, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Покидая Лас-Вегас 1995
8.1

Покидая Лас-Вегас

1995, 107 мин
Постер к фильму Наш человек в Сан-Ремо 1990
7.7

Наш человек в Сан-Ремо

1990, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рам и Лакхан 1989
9.2

Рам и Лакхан

1989, 163 мин
Постер к фильму Раз, два — горе не беда! 1988
9.2

Раз, два — горе не беда!

1988, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Марица 1985
8.7

Марица

1985, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кордебалет 1985
8.0

Кордебалет

1985, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зловредное воскресенье 1985
8.3

Зловредное воскресенье

1985, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешествие рок-пришельцев 1984
7.0

Путешествие рок-пришельцев

1984, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Перикола 1984
8.5

Перикола

1984, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шутки в сторону 1984
7.8

Шутки в сторону

1984, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Анюта 1982
8.2

Анюта

1982, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Серебряное ревю 1982
8.8

Серебряное ревю

1982, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцор диско 1982
9.5

Танцор диско

1982, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женатый холостяк 1982
9.5

Женатый холостяк

1982, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сильва 1981
9.5

Сильва

1981, 139 мин
Бесплатно
Постер к фильму У матросов нет вопросов 1981
8.9

У матросов нет вопросов

1981, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму В старых ритмах 1981
8.8

В старых ритмах

1981, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шла собака по роялю 1979
9.1

Шла собака по роялю

1979, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Соловей 1979
8.7

Соловей

1979, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ханума 1978
9.5

Ханума

1978, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Труффальдино из Бергамо 1976
9.6

Труффальдино из Бергамо

1976, 129 мин
Бесплатно
Постер к фильму Центровой из поднебесья 1975
8.3

Центровой из поднебесья

1975, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Финист — Ясный сокол 1975
9.4

Финист — Ясный сокол

1975, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Месть и закон 1975
9.2

Месть и закон

1975, 192 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вкус халвы 1975
7.8

Вкус халвы

1975, 66 мин
Бесплатно
Постер к фильму Звезда экрана 1974
8.5

Звезда экрана

1974, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Табачный капитан 1972
9.3

Табачный капитан

1972, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зита и Гита 1972
9.5

Зита и Гита

1972, 148 мин
Бесплатно
Постер к фильму Учитель пения 1972
9.4

Учитель пения

1972, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шельменко-денщик 1971
8.5

Шельменко-денщик

1971, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спеши строить дом 1970
7.8

Спеши строить дом

1970, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Волшебная сила 1970
9.5

Волшебная сила

1970, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лебединое озеро 1968
9.3

Лебединое озеро

1968, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Девушки из Рошфора 1967
8.3

Девушки из Рошфора

1967, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свадьба в Малиновке 1967
9.6

Свадьба в Малиновке

1967, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Все для Вас 1964
8.3

Все для Вас

1964, 80 мин
Бесплатно