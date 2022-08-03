Песнь древа (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Когда оставшийся без отца юноша пытается сбежать со знатной возлюбленной, он становится изгнанником, мечтающим о мести. Исторический мюзикл из Кыргызстана «Песнь древа» 2018 года — драматическая история о том, что добродетель важнее богатства.



XVIII век. Бай Базарбай готовится к свадьбе старшей дочери, в то время как младшая влюблена в Эсена, бедного юношу, лишившегося отца. Базарбай против, чтобы его дети водились с босяками, и готовит большой пир, чтобы поразить всех своим богатством. Но праздник омрачается сразу несколькими трагедиями. Эсен подговаривает дочь Базарбая сбежать вместе с ним, но терпит неудачу и чуть не погибает. Бай поручает срубить на дрова священное дерево, к которому местные приходили за помощью, что приводит к смерти скота и конфликтам среди народа. Тем временем Эсена спасает одинокий охотник, который мастерски умеет сражаться.



Чему юноша научиться у своего нового знакомого, расскажет фильм «Песнь древа» (2018), смотреть онлайн который можно на Wink.

