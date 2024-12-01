Лучшие дни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

7.82023, Greatest Days
Драма, Мюзикл94 мин18+

О фильме

Музыкальная драма «Лучшие дни» — фильм 2023 года о дружбе, ностальгии и второй попытке стать счастливыми.

В молодости Рэйчел фанатела от музыки популярного бойз-бэнда Take That. Спустя 25 лет она собирает своих школьных подруг, чтобы отправиться на концерт группы, ставшей символом их юности. Каждая из женщин живет своей жизнью, где есть место и неудачам, и несбывшимся мечтам. Но их встреча становится шансом вернуть утраченное ощущение легкости и веры в себя. Музыка и совместные воспоминания помогают героиням вновь почувствовать душевную близость и понять, кем они стали на самом деле.

Режиссер Коки Гидройч делает акцент не столько на группе Take That, сколько на эмоциях женщин, выросших вместе с песнями квинтета. Сцены прошлого и настоящего переплетаются в картине, показывая, как подростковые грезы формируют взрослых людей. Если вы ищете теплое, трогательное и искреннее кино, смотреть фильм «Лучшие дни» — то, что нужно для приятного вечера.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb