Жизнь — это роман
Wink
Фильмы
Жизнь — это роман

Жизнь — это роман (фильм, 1983) смотреть онлайн

7.61983, La vie est un roman
Мюзикл, Комедии106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создаeт «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что еe друг случайно умирает по небрежности персонала.

Жизнь — это роман смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедии, Мюзикл, Драмы
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь — это роман»