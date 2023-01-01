Жизнь — это роман (фильм, 1983) смотреть онлайн
7.61983, La vie est un roman
Мюзикл, Комедии106 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создаeт «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на гл�азах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что еe друг случайно умирает по небрежности персонала.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АРРежиссёр
Ален
Рене
- ВГАктёр
Витторио
Гассман
- РРАктёр
Руджеро
Раймонди
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ПААктёр
Пьер
Ардити
- СААктриса
Сабин
Азема
- РМАктёр
Робер
Манюэль
- МКАктриса
Мартина
Келли
- СФАктёр
Самсон
Файнзильбер
- ВСАктриса
Вероник
Сильвер
- ЖГСценарист
Жан
Груо
- ЭБХудожник
Энки
Билал
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- БНОператор
Брюно
Нюйттен
- МФКомпозитор
Мишель
Филипп-Жерар