Жизнь — это роман (фильм, 1983) смотреть онлайн

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создаeт «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на гл�азах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что еe друг случайно умирает по небрежности персонала.



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