Песни моря (фильм, 1971) смотреть онлайн

Песни моря
1971, Песни моря
Мюзикл, Комедия81 мин12+
О фильме

Самодеятельный музыкальный коллектив румынских студентов всячески стремится попасть на Сочинский фестиваль эстрадной песни. Но чтобы сделать это, им нужно понравиться представителю фестиваля, который должен послушать их песни. Ребята даже не предполагают, что этим представителем окажется очень красивая русская девушка.

Страна
Румыния, СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Песни моря»