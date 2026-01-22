Песни моря (фильм, 1971) смотреть онлайн

Самодеятельный музыкальный коллектив румынских студентов всячески стремится попасть на Сочинский фестиваль эстрадной песни. Но чтобы сделать это, им нужно понравиться представителю фестиваля, который должен послушать их песни. Ребята даже не предполагают, что этим представителем окажется очень красивая русская девушка.

