Песни моря (фильм, 1971) смотреть онлайн
О фильме
Самодеятельный музыкальный коллектив румынских студентов всячески стремится попасть на Сочинский фестиваль эстрадной песни. Но чтобы сделать это, им нужно понравиться представителю фестиваля, который должен послушать их песни. Ребята даже не предполагают, что этим представителем окажется очень красивая русская девушка.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ФМРежиссёр
Франчиск
Мунтяну
- Актриса
Наталья
Фатеева
- ДСАктёр
Дан
Спэтару
- ИДАктёр
Ион
Дикисяну
- ИААктриса
Иоана
Анастасиу
- ШБАктёр
Штефан
Бэникэ
- ДКАктёр
Думитру
Кеса
- МКАктёр
Мирча
Константинеску
- МГАктриса
Мирела
Гитеску
- ЭХАктёр
Эмиль
Хоссу
- ВКАктриса
Валентина
Куценко
- МЛАктриса
Марина
Лобышева
- РНАктриса
Река
Надь
- ППАктёр
Петре
Паулгоффер
- МПАктёр
Мирчи
Петреску
- ШСАктёр
Штэфан
Силеану
- ЛСАктриса
Людмила
Смарагдова
- ТВАктёр
Тудор
Вадува
- ФМСценарист
Франчиск
Мунтяну
- АШОператор
Александр
Шеленков
- ЧЮОператор
Чен
Ю Лан
- ТПКомпозитор
Темистокле
Попа