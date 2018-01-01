Wink
Петре Паулгоффер
Peter Paulhoffer

Карьера
Актёр
Дата рождения
22 июля 1941 г. (52 года)
Дата смерти
27 декабря 1993 г.

Фильмография

