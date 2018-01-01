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Wink
Думитру Кеса
Думитру Кеса
Dumitru Chesa
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Карьера
Актёр
Дата рождения
7 марта 1932 г.
(74 года)
Дата смерти
11 декабря 2006 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
9.0
Песни моря
1971
, 81 мин