Wink
Думитру Кеса
Думитру Кеса

Думитру Кеса

Dumitru Chesa

Карьера
Актёр
Дата рождения
7 марта 1932 г. (74 года)
Дата смерти
11 декабря 2006 г.

Фильмография

Актёр