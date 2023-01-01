Ссора в Лукашах
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Ссора в Лукашах

Ссора в Лукашах (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

9.51959, Ссора в Лукашах
Мюзикл, Комедии88 мин16+

О фильме

Добродушная советская комедия о жизни в небольшом селе, где даже самые сложные вопросы удается решить простым разговором. Главные роли исполнили Сергей Плотников и Леонид Быков. Фильм «Ссора в Лукашах» доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

Сюжет переносит зрителей в село Лукаши, где слишком часто ломается техника. Проблема в том, что местный механизатор Виктор Туз больше мечтает о сцене, чем о ремонте, а жители давно смирились с его неуклюжестью. Все меняется, когда из армии возвращается Константин Ласточкин. Однако умелец не только чинит машины, но и пытается навести порядок в селе. Его энтузиазм не нравится председателю колхоза.

Простая, но душевная история с яркими персонажами для всех, кто любит советские комедии. Смотреть фильм «Ссора в Лукашах» можно на Wink.

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Страна
СССР
Жанр
Комедии, Мюзикл
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb