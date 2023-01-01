Ссора в Лукашах (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Добродушная советская комедия о жизни в небольшом селе, где даже самые сложные вопросы удается решить простым разговором. Главные роли исполнили Сергей Плотников и Леонид Быков. Фильм «Ссора в Лукашах» доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.



Сюжет переносит зри�телей в село Лукаши, где слишком часто ломается техника. Проблема в том, что местный механизатор Виктор Туз больше мечтает о сцене, чем о ремонте, а жители давно смирились с его неуклюжестью. Все меняется, когда из армии возвращается Константин Ласточкин. Однако умелец не только чинит машины, но и пытается навести порядок в селе. Его энтузиазм не нравится председателю колхоза.



Простая, но душевная история с яркими персонажами для всех, кто любит советские комедии. Смотреть фильм «Ссора в Лукашах» можно на Wink.



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