Ссора в Лукашах (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Добродушная советская комедия о жизни в небольшом селе, где даже самые сложные вопросы удается решить простым разговором. Главные роли исполнили Сергей Плотников и Леонид Быков. Фильм «Ссора в Лукашах» доступен в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.
Сюжет переносит зри�телей в село Лукаши, где слишком часто ломается техника. Проблема в том, что местный механизатор Виктор Туз больше мечтает о сцене, чем о ремонте, а жители давно смирились с его неуклюжестью. Все меняется, когда из армии возвращается Константин Ласточкин. Однако умелец не только чинит машины, но и пытается навести порядок в селе. Его энтузиазм не нравится председателю колхоза.
Простая, но душевная история с яркими персонажами для всех, кто любит советские комедии. Смотреть фильм «Ссора в Лукашах» можно на Wink.
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Рейтинг
- МРРежиссёр
Максим
Руф
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- ИБАктриса
Инга
Будкевич
- ГТАктриса
Галина
Теплинская
- ПВАктёр
Павел
Волков
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- ГВАктриса
Галина
Васильева
- ГГАктёр
Георгий
Гумилевский
- БРАктёр
Борис
Рыжухин
- ВКСценарист
Виктор
Курочкин
- НСПродюсер
Николай
Семёнов
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- СИОператор
Сергей
Иванов
- ВЛКомпозитор
Валентин
Левашов