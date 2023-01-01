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Ссора в Лукашах
Актёры и съёмочная группа фильма «Ссора в Лукашах»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ссора в Лукашах»

Режиссёры

Максим Руф

Максим Руф

Режиссёр

Актёры

Сергей Плотников

Сергей Плотников

АктёрПётр Трофимов
Кирилл Лавров

Кирилл Лавров

Актёртехник Константин Андреевич Ласточкин
Леонид Быков

Леонид Быков

Актёрмеханик Туз Виктор Терентьевич
Инга Будкевич

Инга Будкевич

АктрисаУльяна Котова
Галина Теплинская

Галина Теплинская

АктрисаЛиза Трофимова
Павел Волков

Павел Волков

АктёрКопылов Иван Митрофанович
Валентина Телегина

Валентина Телегина

АктрисаСтепанида Саввична
Галина Васильева

Галина Васильева

АктрисаКатя
Георгий Гумилевский

Георгий Гумилевский

Актёрпаромщик Диоген
Борис Рыжухин

Борис Рыжухин

АктёрМатвей Савильич Кожин

Сценаристы

Виктор Курочкин

Виктор Курочкин

Сценарист

Продюсеры

Николай Семёнов

Николай Семёнов

Продюсер

Монтажёры

Мария Пен

Мария Пен

Монтажёр

Операторы

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Оператор

Композиторы

Валентин Левашов

Валентин Левашов

Композитор