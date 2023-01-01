WinkФильмыСсора в ЛукашахАктёры и съёмочная группа фильма «Ссора в Лукашах»
Актёры и съёмочная группа фильма «Ссора в Лукашах»
Режиссёры
Актёры
АктёрПётр Трофимов
Сергей Плотников
Актёртехник Константин Андреевич Ласточкин
Кирилл Лавров
Актёрмеханик Туз Виктор Терентьевич
Леонид Быков
АктрисаУльяна Котова
Инга Будкевич
АктрисаЛиза Трофимова
Галина Теплинская
АктёрКопылов Иван Митрофанович
Павел Волков
АктрисаСтепанида Саввична
Валентина Телегина
АктрисаКатя
Галина Васильева
Актёрпаромщик Диоген
Георгий Гумилевский
АктёрМатвей Савильич Кожин