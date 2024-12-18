Казахстанский музыкант заключает контракт с крупным лейблом, но разрывается между карьерой, семьей и любовницей. Драматический мюзикл «Стоп, ночь» — фильм, вдохновленный песнями А-Студио.



Бейбут — музыкант из Алматы, только мечтающий о мировой славе. Он играет в группе вместе с друзьями, и их ролики постепенно становятся популярнее. Жена Бейбута не против занятий мужа и ждет ребенка, пока супруг пытается добиться успеха. Однажды с Бейбутом связываются продюсеры известного российского лейбла и предлагают записать сольный альбом. Это верный путь к мечте, но он не хочет бросать своих товарищей. Тем временем ребенок требует все больше времени, а в Алматы возвращается Жул, прекрасная танцовщица, неравнодушная к Бейбуту.



Сможет ли герой справиться со всеми проблемами, расскажет фильм «Стоп, ночь» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

