Шербурские зонтики
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Шербурские зонтики

Шербурские зонтики (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

8.91964, Les parapluies de Cherbourg
Мюзикл, Драмы87 мин18+

О фильме

Легендарная киноопера Жака Деми, после которой Катрин Денев проснулась знаменитой. Продавщица в семейном магазине зонтов Женевьева Эмери и автомеханик Гийом Фуше живут в нормандском Шербуре и любят друг друга. Но однажды Ги получает повестку и попадает на войну в Алжире. Пообещавшая дождаться возлюбленного Женевьева ждет от него писем, но они приходят все реже и реже, и девушка решает, что Ги о ней забыл. Тем временем молодой ювелир Ролан Кассар влюбляется в Женевьеву и просит ее руки. Мадам Эмери считает это замужество наилучшим вариантом для дочери, к тому же оно может спасти магазин зонтиков от разорения. Послушает Женевьева маму или дождется Ги, расскажет фильм «Шербурские зонтики» (1964), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

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Страна
Франция, Германия
Жанр
Мюзикл, Драмы, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шербурские зонтики»