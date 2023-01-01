Шербурские зонтики (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Легендарная киноопера Жака Деми, после которой Катрин Денев проснулась знаменитой. Продавщица в семейном магазине зонтов Женевьева Эмери и автомеханик Гийом Фуше живут в нормандском Шербуре и любят друг друга. Но однажды Ги получает повестку и попадает на войну в Алжире. Пообещавшая дождаться возлюбленного Женевьева ждет от него писем, но они приходят все реже и реже, и девушка решает, что Ги о ней забыл. Тем временем молодой ювелир Ролан Кассар влюбляется в Женевьеву и просит ее руки. Мадам Эмери считает это замужество наилучшим вариантом для дочери, к тому же оно может спасти магазин зонтиков от разорения. Послушает Женевьева маму или дождется Ги, расскажет фильм «Шербурские зонтики» (1964), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



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