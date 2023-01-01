Шербурские зонтики (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Легендарная киноопера Жака Деми, после которой Катрин Денев проснулась знаменитой. Продавщица в семейном магазине зонтов Женевьева Эмери и автомеханик Гийом Фуше живут в нормандском Шербуре и любят друг друга. Но однажды Ги получает повестку и попадает на войну в Алжире. Пообещавшая дождаться возлюбленного Женевьева ждет от него писем, но они приходят все реже и реже, и девушка решает, что Ги о ней забыл. Тем временем молодой ювелир Ролан Кассар влюбляется в Женевьеву и просит ее руки. Мадам Эмери считает это замужество наилучшим вариантом для дочери, к тому же оно может спасти магазин зонтиков от разорения. Послушает Женевьева маму или дождется Ги, расскажет фильм «Шербурские зонтики» (1964), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
Шербурские зонтики смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жак
Деми
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- НКАктёр
Нино
Кастельнуово
- АВАктриса
Анн
Вернон
- ММАктёр
Марк
Мишель
- ЭФАктриса
Эллен
Фарнер
- МПАктриса
Мирей
Перре
- ЖШАктёр
Жан
Шампьон
- ПКАктёр
Пьер
Каден
- ЖДАктёр
Жан-Пьер
Дора
- БФАктёр
Бернар
Фраде
- ЖДСценарист
Жак
Деми
- МБПродюсер
Маг
Бодар
- ПЛПродюсер
Пьер
Лазарефф
- ЖМХудожница
Жаклин
Моро
- БЭХудожник
Бернард
Эвейн
- ЭКМонтажёр
Энн-Мари
Котре
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран