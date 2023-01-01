Центровой из поднебесья (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Музыкальная комедия о баскетбольной команде «Студент», которую возглавляет тренер Самсон Грозняк. Команда полна амбиций, но ей не хватает хорошего центрового. Юрий Кулич-Куликовский — обычный чабан, имеет блестящие природные данные для баскетбола, но спорт его совсем не интересует. Он бы никогда и не попал в команду, если бы не влюбился в певицу Нину Челнокову. Солистка популярного ансамбля с гастролями посещает множество городов, и единственный шанс поспеть за ней — объездить страну вместе с баскетбольной командой. Постепенно тренеру удаeтся пробудить в Юрии спортивное честолюбие. Пройдя через череду поражений и побед, команда «Студент» выходит в финал престижного соревнования, где им предстоит помериться силами с американскими баскетболистами. Встреча становится звeздным часом для Юрия…
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Информация
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Исаак
Магитон
- СКАктёр
Сергей
Кретов
- ЛСАктриса
Людмила
Суворкина
- АААктёр
Аладдин
Аббасов
- ИААктёр
И.
Амелин
- АААктёр
Аркадий
Арканов
- СААктёр
Сергей
Артамонов
- АААктёр
Андрей
Аврамов
- ЭБАктёр
Э.
Бахрадзе
- АБАктёр
Александр
Барыкин
- АБАктёр
Алексей
Бояршинов
- ВАСценарист
Василий
Аксенов
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Инжеватов
- АПАктриса дубляжа
Алла
Пугачёва
- БИАктёр дубляжа
Борис
Иванов
- Актёр дубляжа
Олег
Анофриев
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ТГХудожница
Тамара
Горшени�на
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин