Центровой из поднебесья (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Музыкальная комедия о баскетбольной команде «Студент», которую возглавляет тренер Самсон Грозняк. Команда полна амбиций, но ей не хватает хорошего центрового. Юрий Кулич-Куликовский — обычный чабан, имеет блестящие природные данные для баскетбола, но спорт его совсем не интересует. Он бы никогда и не попал в команду, если бы не влюбился в певицу Нину Челнокову. Солистка популярного ансамбля с гастролями посещает множество городов, и единственный шанс поспеть за ней — объездить страну вместе с баскетбольной командой. Постепенно тренеру удаeтся пробудить в Юрии спортивное честолюбие. Пройдя через череду поражений и побед, команда «Студент» выходит в финал престижного соревнования, где им предстоит помериться силами с американскими баскетболистами. Встреча становится звeздным часом для Юрия…



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