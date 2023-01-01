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Криминальные сериалы

Криминальные сериалы

Криминальные сюжеты держат в напряжении от первой до последней минуты. Открывайте «опасную» подборку и начинайте смотреть криминальные сериалы онлайн на Wink! «Бандитский Петербург» и «Ликвидация» стали классикой, а вот современные сериалы «ЮЗЗЗ», «Слово пацана» и «Макс и Гусь» набирают популярность. Если хочется больше юмора, включайте авантюрные комедии «Диагноз "Везучая"», «ФК Родина» и «Отмороженные». Хотите смотреть бесплатно криминальные сериалы? Тогда выбирайте ленты «Стража», «Хилер», «Мегрэ», «Последний». Не пропустите итальянские картины о преступных кланах «Гоморра» и «Субурра», а также канадский триллер «Портрет убийцы». Подписка Amediateka откроет вам мир британского детектива — «Поймай мне убийцу» и «Ночные вызовы» — и покажет американский взгляд на криминал — «Твин Пикс», «Прослушка», «Декстер» и «Сопрано». От зловещих тайн мегаполисов до загадочных преступлений в провинциях — в подборке каждый найдет историю по душе. Смотреть лучшие криминальные сериалы рекомендуем на Wink!

Сериалы
Постер к сериалу Хороший коп, плохой коп 2025
8.7

Хороший коп, плохой коп

2025
Постер к сериалу Такой близкий предатель 2024
8.0

Такой близкий предатель

2024
Постер к сериалу На автомате 2024
8.6

На автомате

2024
Постер к сериалу Разбор Гоблином Слова пацана 2024
7.2

Разбор Гоблином Слова пацана

2024
Постер к сериалу Расплата 2024
8.8

Расплата

2024
Постер к сериалу Кто быстр�ее 2024
8.0

Кто быстрее

2024
Постер к сериалу Ванина Гуарраси 2024
7.8

Ванина Гуарраси

2024
Постер к сериалу Двойная жизнь 2024
8.1

Двойная жизнь

2024
Постер к сериалу Вероника 2024
7.9

Вероника

2024
Постер к сериалу Зло 2024
8.9

Зло

2024
Постер к сериалу Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син 2024
8.6

Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син

2024
Постер к сериалу Дом с ментами 2024
8.4

Дом с ментами

2024
Постер к сериалу Ребус 2024
7.7

Ребус

2024
Постер к сериалу Шальные карты 2024
8.8

Шальные карты

2024
Постер к сериалу Месье Спейд 2024
8.1

Месье Спейд

2024
Постер к сериалу Пэриш 2024
8.2

Пэриш

2024
Постер к сериалу Затмение 2024
8.3

Затмение

2024
Постер к сериалу Меченые 2024
7.9

Меченые

2024
Постер к сериалу Мафия 2023
8.1

Мафия

2023
Постер к сериалу Почти настоящий детектив 2023
8.2

Почти настоящий детектив

2023
Постер к сериалу Найди меня 2023
7.6

Найди меня

2023
Постер к сериалу Похититель: Хранитель сокровищ 2023
8.9

Похититель: Хранитель сокровищ

2023
Постер к сериалу Пляжный отель 2023
7.1

Пляжный отель

2023
Постер к сериалу Дети зла 2023
8.0

Дети зла

2023
Постер к сериалу Следствие ведет миссис Сидху 2023
8.6

Следствие ведет миссис Сидху

2023
П�остер к сериалу Оборотень 2023
8.6

Оборотень

2023
Постер к сериалу Крутые меры 2023
8.9

Крутые меры

2023
Постер к сериалу Слово пацана. Кровь на асфальте 2023
9.4

Слово пацана. Кровь на асфальте

2023
Постер к сериалу Фишер 2023
9.2

Фишер

2023
Постер к сериалу Французская рулетка 2023
8.2

Французская рулетка

2023
Постер к сериалу Волк 2023
8.3

Волк

2023
Постер к сериалу Абсолютная сотня 2023
7.4

Абсолютная сотня

2023
Постер к сериалу Корни зла 2023
7.8

Корни зла

2023
Постер к сериалу Место преступления: Канны 2023
7.6

Место преступления: Канны

2023
Постер к сериалу На стороне зла 2023
7.6

На стороне зла

2023
Постер к сериалу Роковая черта 2023
7.7

Роковая черта

2023
Постер к сериалу Кошка 2023
9.0

Кошка

2023
Постер к сериалу Совершенно другой 2023
9.1

Совершенно другой

2023
Постер к сериалу Диагноз «Везучая» 2023
8.7

Диагноз «Везучая»

2023
Постер к сериалу Назад в прошлое 2023
8.3

Назад в прошлое

2023
Постер к сериалу Макс и Гусь 2023
8.7

Макс и Гусь

2023
Постер к сериалу Мститель. Страшный лес 2023
7.8

Мститель. Страшный лес

2023
Постер к сериалу ФК Родина 2023
8.0

ФК Родина

2023
Постер к сериалу Под подозрением 2022
8.2

Под подозрением

2022
Постер к сериалу Поймай мне убийцу 2022
8.4

Поймай мне убийцу

2022
Постер к сериалу Список покупок убийцы 2022
8.8

Список покупок убийцы

2022
Бесплатно
Постер к сериалу Модный синдикат 2022
9.0

Модный синдикат

2022
Бесплатно
Постер к сериалу Кто убил Отто Мюллера? 2022
7.9

Кто убил Отто Мюллера?

2022