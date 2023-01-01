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Криминальные сериалы

Криминальные сюжеты держат в напряжении от первой до последней минуты. Открывайте «опасную» подборку и начинайте смотреть криминальные сериалы онлайн на Wink! «Бандитский Петербург» и «Ликвидация» стали классикой, а вот современные сериалы «ЮЗЗЗ», «Слово пацана» и «Макс и Гусь» набирают популярность. Если хочется больше юмора, включайте авантюрные комедии «Диагноз "Везучая"», «ФК Родина» и «Отмороженные». Хотите смотреть бесплатно криминальные сериалы? Тогда выбирайте ленты «Стража», «Хилер», «Мегрэ», «Последний». Не пропустите итальянские картины о преступных кланах «Гоморра» и «Субурра», а также канадский триллер «Портрет убийцы». Подписка Amediateka откроет вам мир британского детектива — «Поймай мне убийцу» и «Ночные вызовы» — и покажет американский взгляд на криминал — «Твин Пикс», «Прослушка», «Декстер» и «Сопрано». От зловещих тайн мегаполисов до загадочных преступлений в провинциях — в подборке каждый найдет историю по душе. Смотреть лучшие криминальные сериалы рекомендуем на Wink!