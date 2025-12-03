Держись от него подальше (сериал, 2025) смотреть онлайн

Бывшие жены опасного манипулятора проливают свет на его отработанную схему обмана. Тру-крайм «Держись от него подальше» — сериал о том, как легко попасть в ловушку лжи.



Эмбер познакомилась с Брэндоном Джонсоном в 2013 году через дейтинговое приложение. Он показался ей почти идеальным — добрым, отзывчивым и внимательным. Их отношения развивались быстро, и уже через полтора месяца Брэндон сделал Эмбер предложение. Она согласилась и переехала к нему в Сиэтл, мечтая о счастливой семейной жизни. Очень скоро Эмбер поняла, что ее затягивает в ловушку: постоянный контроль и изоляция оказались лишь началом испытаний. Все меняется, когда она решает тайно связаться с Афиной — бывшей женой Брэндона, которую тот выставлял сумасшедшей.



