8.32022, Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Исследование жуткой, но малоизвестной историю систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Десятки людей, многие из которых были еще детьми, пострадали от действий лидеров влиятельного в Мексике и США движения. Лидеры секты обещали своим последователям «вечное спасение», однако вместо этого выстроили систему, где адепты их движения подвергались жестокости и унижениям. Несмотря на то, что в итоге лидеры секты пошли под суд, СМИ недостаточно широко осветили эту душераздирающую историю. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb