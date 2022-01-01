8.42022, Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Исследование жуткой, но малоизвестной историю систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Десятки людей, многие из которых были еще детьми, пострадали от действий лидеров влиятельного в Мексике и США движения. Лидеры секты обещали своим последователям «вечное спасение», однако вместо этого выстроили систему, где адепты их движения подвергались жестокости и унижениям. Несмотря на то, что в итоге лидеры секты пошли под суд, СМИ недостаточно широко осветили эту душераздирающую историю.
Сериал Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb