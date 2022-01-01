Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Исследование жуткой, но малоизвестной историю систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Десятки людей, многие из которых были еще детьми, пострадали от действий лидеров влиятельного в Мексике и США движения. Лидеры секты обещали своим последователям «вечное спасение», однако вместо этого выстроили систему, где адепты их движения подвергались жестокости и унижениям. Несмотря на то, что в итоге лидеры секты пошли под суд, СМИ недостаточно широко осветили эту душераздирающую историю.



Сериал Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.