8.42021, The Crime of the Century 1 сезон
Документальный, Криминал18+
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Преступление века (сериал, 2021) смотреть онлайн
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О сериале
Проект выводит на чистую воду фармацевтические компании и бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. В фильме расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострада�вшие от опиоидной зависимости. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb