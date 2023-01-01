Преступление века (сериал, 2021) смотреть онлайн

Проект выводит на чистую воду фармацевтические компании и бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. В фильме расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострада�вшие от опиоидной зависимости. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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