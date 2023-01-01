Преступление века
Wink
Сериалы
Преступление века
8.42021, The Crime of the Century 1 сезон
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Преступление века (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект выводит на чистую воду фармацевтические компании и бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. В фильме расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострадавшие от опиоидной зависимости. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Преступление века смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb