Преступление века (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

The Crime of the Century
Документальный, Криминал18+
Преступление века (сериал, 2021)
Проект выводит на чистую воду фармацевтические компании и бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. В фильме расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострадавшие от опиоидной зависимости.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb