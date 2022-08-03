Преступление века. Серия 1
Wink
Сериалы
Преступление века
1-й сезон
1-я серия
8.52021, The Crime of the Century
Документальный, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Преступление века (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект выводит на чистую воду фармацевтические компании и бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. В фильме расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострадавшие от опиоидной зависимости.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb