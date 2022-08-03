Преступление века (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Проект выводит на чистую воду фармацевтические компании и бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. В фильме расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострадавшие от опиоидной зависимости.

