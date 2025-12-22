Петля времени (сериал, 2024) смотреть онлайн

Петля времени
Петля времени
8.82024, Tai yang xing chen 1 сезон
Детектив, Криминал18+
О сериале

В 1990-х преследуя серийного убийцу, полицейский Ян Гуанъяо теряет сознание и неожиданно перемещается во времени в 2018 год. Оказавшись в будущем, он поступает на службу в полицию к своему бывшему шефу, который с удивлением узнаёт пропавшего без вести 25 лет назад сотрудника. Вместе они берутся за раскрытие серии убийств, истоки которых уходят в далёкое прошлое.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Фантастика, Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb