WinkСериалыПетля времени1-й сезон16-я серия
8.82024, Tai yang xing chen
Детектив, Криминал18+
Петля времени (сериал, 2024) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+45 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+43 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+43 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+45 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
О сериале
В 1990-х преследуя серийного убийцу, полицейский Ян Гуанъяо теряет сознание и неожиданно перемещается во времени в 2018 год. Оказавшись в будущем, он поступает на службу в полицию к своему бывшему шефу, который с удивлением узнаёт пропавшего без вести 25 лет назад сотрудника. Вместе они берутся за раскрытие серии убийств, истоки которых уходят в далёкое прошлое.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КВРежиссёр
КК
Вон
- УЧАктёр
Уильям
Чань
- СЛАктриса
Сиа
Лю
- ЭХАктёр
Эрик
Хейз
- СФАктёр
Стивен
Фун
- ГЧАктёр
Герман
Чун
- БЮАктёр
Бен
Юэнь
- ШВАктёр
Шон
Вон
- ЦКАктёр
Цзэ
Кван-Хо
- ХНАктёр
Хьюго
Нг
- НЧАктриса
Ники
Чоу
- СЧАктриса
Стефани
Че
- КЧАктёр
Кевин
Чу
- МЧАктёр
Мак
Чун-Чин
- ЛМАктёр
Лин
Мань-Лун
- АЛАктёр
Алан
Лук
- ККСценарист
Кан
Кэй Чу
- ЛССценарист
Лау
Сиу-Квань
- ЛЫСценарист
Ли
Ын-ми
- НМОператор
Нг
Ман-Чин
- ДККомпозитор
Дин
Кэ