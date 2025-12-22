WinkСериалыПетля времени1-й сезон
Петля времени (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
8.82024, Tai yang xing chen 18 серий
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 4
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 8
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 10
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 11
- 18+43 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 13
- 18+46 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 14
- 18+43 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 15
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 16
- 18+44 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 17
- 18+45 мин
Петля времени
Сезон 1 Серия 18
О сериале
В 1990-х преследуя серийного убийцу, полицейский Ян Гуанъяо теряет сознание и неожиданно перемещается во времени в 2018 год. Оказавшись в будущем, он поступает на службу в полицию к своему бывшему шефу, который с удивлением узнаёт пропавшего без вести 25 лет назад сотрудника. Вместе они берутся за раскрытие серии убийств, истоки которых уходят в далёкое прошлое.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КВРежиссёр
КК
Вон
- УЧАктёр
Уильям
Чань
- СЛАктриса
Сиа
Лю
- ЭХАктёр
Эрик
Хейз
- СФАктёр
Стивен
Фун
- ГЧАктёр
Герман
Чун
- БЮАктёр
Бен
Юэнь
- ШВАктёр
Шон
Вон
- ЦКАктёр
Цзэ
Кван-Хо
- ХНАктёр
Хьюго
Нг
- НЧАктриса
Ники
Чоу
- СЧАктриса
Стефани
Че
- КЧАктёр
Кевин
Чу
- МЧАктёр
Мак
Чун-Чин
- ЛМАктёр
Лин
Мань-Лун
- АЛАктёр
Алан
Лук
- ККСценарист
Кан
Кэй Чу
- ЛССценарист
Лау
Сиу-Квань
- ЛЫСценарист
Ли
Ын-ми
- НМОператор
Нг
Ман-Чин
- ДККомпозитор
Дин
Кэ