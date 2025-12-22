Петля времени (сериал, 2024) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

В 1990-х преследуя серийного убийцу, полицейский Ян Гуанъяо теряет сознание и неожиданно перемещается во времени в 2018 год. Оказавшись в будущем, он поступает на службу в полицию к своему бывшему шефу, который с удивлением узнаёт пропавшего без вести 25 лет назад сотрудника. Вместе они берутся за раскрытие серии убийств, истоки которых уходят в далёкое прошлое.

