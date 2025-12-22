Петля времени. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Петля времени
1-й сезон
9-я серия
8.82024, Tai yang xing chen
Детектив, Криминал18+

Петля времени (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В 1990-х преследуя серийного убийцу, полицейский Ян Гуанъяо теряет сознание и неожиданно перемещается во времени в 2018 год. Оказавшись в будущем, он поступает на службу в полицию к своему бывшему шефу, который с удивлением узнаёт пропавшего без вести 25 лет назад сотрудника. Вместе они берутся за раскрытие серии убийств, истоки которых уходят в далёкое прошлое.

Страна
Китай, Гонконг
Жанр
Фантастика, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb