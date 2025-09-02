Игрок (сериал, 2022) смотреть онлайн

Игрок
Игрок
8.92022, The Gambler 1 сезон
Драма, Криминал18+
Игрок (сериал, 2022)

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Встретив старого друга, менеджер строительной компании оказывается втянут в мир спортивных ставок и стремительно летит к полному краху. Криминальная драма «Игрок» — сериал о последствиях человеческих решений.

Данияр — амбициозный менеджер строительной фирмы. У него есть любимая женщина и многообещающий благотворительный проект, который позволит его компании сэкономить на налогах. Но случайная встреча со старым другом Алибеком переворачивает все его планы. Тот знакомит приятеля с миром спортивных ставок, где ему поначалу невероятно везет. Однако стычка с полицейскими во время нетрезвой езды приводит Данияра в долговую яму, из которой он видит только один выход — ставить больше, позабыв об осторожности.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игрок»