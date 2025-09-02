Игрок (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Встретив старого друга, менеджер строительной компании оказывается втянут в мир спортивных ставок и стремительно летит к полному краху. Криминальная драма «Игрок» — сериал о последствиях человеческих решений.



Данияр — амбициозный менеджер строительной фирмы. У него есть любимая женщина и многообещающий благотворительный проект, который позволит его компании сэкономить на налогах. Но случайная встреча со старым другом Алибеком переворачивает все его планы. Тот знакомит приятеля с миром спортивных ставок, где ему поначалу невероятно везет. Однако стычка с полицейскими во время нетрезвой езды приводит Данияра в долговую яму, из которой он видит только один выход — ставить больше, позабыв об осторожности.



Сможет ли он выбраться, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Игрок» (2022) онлайн на Wink.

