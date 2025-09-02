Игрок (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 2
- 18+29 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 12
- 18+25 мин
Игрок
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Встретив старого друга, менеджер строительной компании оказывается втянут в мир спортивных ставок и стремительно летит к полному краху. Криминальная драма «Игрок» — сериал о последствиях человеческих решений.
Данияр — амбициозный менеджер строительной фирмы. У него есть любимая женщина и многообещающий благотворительный проект, который позволит его компании сэкономить на налогах. Но случайная встреча со старым другом Алибеком переворачивает все его планы. Тот знакомит приятеля с миром спортивных ставок, где ему поначалу невероятно везет. Однако стычка с полицейскими во время нетрезвой езды приводит Данияра в долговую яму, из которой он видит только один выход — ставить больше, позабыв об осторожности.
Сможет ли он выбраться, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Игрок» (2022) онлайн на Wink.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Диас
Бертис
- АСАктёр
Абильмансур
Сериков
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- АИАктёр
Алишер
Исмайлов
- АКАктёр
Алихан
Карибаев
- ССАктёр
Серик
Салкынбаев
- ЛСАктриса
Лиза
Серикова
- АШАктриса
Алтыншаш
Шаяхметова
- ДМАктёр
Дамир
Мадиев
- АУАктёр
Асхат
Урпеков
- МААктёр
Марат
Амираев
- АСАктёр
Алмат
Сакатов
- АПАктёр
Александр
Папов
- АЛАктёр
Алихан
Лепесбаев
- ДБСценарист
Диас
Бертис
- АССценарист
Анель
Сартаева
- КССценарист
Куаныш
Стаханов
- ДБМонтажёр
Диас
Бертис
- КТОператор
Кайрат
Темиргалиев