Игрок
Актёры и съёмочная группа сериала «Игрок»

Режиссёры

Диас Бертис

Dias Bertis
Режиссёр

Актёры

Абильмансур Сериков

Abilmansur Serikov
АктёрДанияр
Еркен Губашев

Erken Gubashev
АктёрБолат
Алишер Исмайлов

Alisher Ismailov
АктёрОлжас
Алихан Карибаев

Alikhan Karibayev
АктёрДархан
Серик Салкынбаев

Serik Salkinbayev
АктёрАслан
Лиза Серикова

Liza Serikova
АктрисаГаухар
Алтыншаш Шаяхметова

Altynshash Shayahmetova
АктрисаГульназ
Дамир Мадиев

Damir Madiev
АктёрАлибек
Асхат Урпеков

Askhat Urpekov
АктёрБатыр
Марат Амираев

АктёрКайрат Темирович
Алмат Сакатов

Almat Sakatov
АктёрАйбар
Александр Папов

АктёрДавидыч
Алихан Лепесбаев

Alikhan Lepesbaev
Актёрследователь

Сценаристы

Диас Бертис

Dias Bertis
Сценарист
Анель Сартаева

Anel Sartaeva
Сценарист
Куаныш Стаханов

Kuanysh Stakhanov
Сценарист

Монтажёры

Диас Бертис

Dias Bertis
Монтажёр

Операторы

Кайрат Темиргалиев

Kairat Temirgaliyev
Оператор