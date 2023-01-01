Хороший коп, плохой коп (сериал, 2025) смотреть онлайн
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Сюжет
Брат и сестра раскрывают загадочные дела в маленьком городе под начальством отца. Комедийный детектив «Хороший коп, плохой коп» — сериал 2025 о курьезах работы небольшого полицейского участка.
Лу — главный детектив в участке, который переживает не лучшие времена. Бюджета постоянно ни на что не хватает, дел меньше не становится. А тут еще Большой Хэнк, ее начальник и отец по совместительству, назначает в напарники Генри — ее брата, с которым у Лу не лучшие отношения. Но выбора нет, и Лу с Генри приступают к работе: впереди нелегкие будни, когда придется разбираться в отношениях местных жителей, которым не откажешь в колоритности, а еще попытаться не вцепиться в глотки друг другу.
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Информация
Рейтинг
- ГОРежиссёр
Грейси
Отто
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- Актриса
Лейтон
Мистер
- ЛКАктёр
Люк
Кук
- Актёр
Клэнси
Браун
- ДТАктёр
Девон
Террелл
- СЛАктёр
Скотт
Ли
- УМАктёр
Уильям
Маккенна
- ШСАктёр
Шамита
Сивабалан
- ББАктриса
Блэйзи
Бест
- ФНАктриса
Филиппа
Нортист
- ДКСценарист
Джон
Куинтанс
- СДСценарист
Стив
Джо
- СДПродюсер
Стив
Джо
- ФЛПродюсер
Фил
Ллойд
- ТОПродюсер
Трент
О’Доннелл
- МЛОператор
Мюррэй
Луи