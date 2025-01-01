Хороший коп, плохой коп (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Брат и сестра раскрывают загадочные дела в маленьком городе под начальством отца. Комедийный детектив «Хороший коп, плохой коп» — сериал 2025 о курьезах работы небольшого полицейского участка.



Лу — главный детектив в участке, который переживает не лучшие времена. Бюджета постоянно ни на что не хватает, дел меньше не становится. А тут еще Большой Хэнк, ее начальник и отец по совместительству, назначает в напарники Генри — ее брата, с которым у Лу не лучшие отношения. Но выбора нет, и Лу с Генри приступают к работе: впереди нелегкие будни, когда придется разбираться в отношениях местных жителей, которым не откажешь в колоритности, а еще попытаться не вцепиться в глотки друг другу.



Чтобы присоединиться к этому необычному дуэту, смотрите сериал «Хороший коп, плохой коп» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Хороший коп, плохой коп 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.