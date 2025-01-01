Хороший коп, плохой коп (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Хороший коп, плохой коп. Сезон 1. Серия 6
8.42025, Good Cop/Bad Cop
Комедия, Детектив18+
О сериале

Брат и сестра раскрывают загадочные дела в маленьком городе под начальством отца. Комедийный детектив «Хороший коп, плохой коп» — сериал 2025 о курьезах работы небольшого полицейского участка.

Лу — главный детектив в участке, который переживает не лучшие времена. Бюджета постоянно ни на что не хватает, дел меньше не становится. А тут еще Большой Хэнк, ее начальник и отец по совместительству, назначает в напарники Генри — ее брата, с которым у Лу не лучшие отношения. Но выбора нет, и Лу с Генри приступают к работе: впереди нелегкие будни, когда придется разбираться в отношениях местных жителей, которым не откажешь в колоритности, а еще попытаться не вцепиться в глотки друг другу.

Страна
Австралия, США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb