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7.92023, Os Outros 2 сезона
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Другие (сериал, 2023) смотреть онлайн

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О сериале

После драки сыновей в отношениях двух семей наступает раскол. Остросюжетная драма «Другие» — сериал из Бразилии о том, что иногда стоит остерегаться своих соседей.

В жизни Кибелы и Амансио наступает новая глава: семейная пара переезжает в уютную квартиру в благополучном районе Рио-де-Жанейро. Супруги давно мечтали завести собственный дом и позволить сыну, подростку Марсиньо, расти вдали от тлетворного влияния улиц. Однако иллюзии суждено разбиться о суровую реальность. Вскоре Марсиньо дерется с соседским сыном Рожериу и безнадежно проигрывает. Когда Кибела грозиться подать на Рожериу в суд, родители парня заставляют его извиниться. Однако ничем хорошим это не заканчивается, и между двумя семьями завязывается вражда, которую не решить простыми разговорами.

Какие последствия их ждут теперь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Другие» в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Бразилия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.0 IMDb