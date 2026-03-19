Другие (сериал, 2023) смотреть онлайн

После драки сыновей в отношениях двух семей наступает раскол. Остросюжетная драма «Другие» — сериал из Бразилии о том, что иногда стоит остерегаться своих соседей.



В жизни Кибелы и Амансио наступает новая глава: семейная пара переезжает в уютную квартиру в благополучном районе Рио-де-Жанейро. Супруги давно мечтали завести собственный дом и позволить сыну, подростку Марсиньо, расти вдали от тлетворного влияния улиц. Однако иллюзии суждено разбиться о суровую реальность. Вскоре Марсиньо дерется с соседским сыном Рожериу и безнадежно проигрывает. Когда Кибела грозиться подать на Рожериу в суд, родители парня заставляют его извиниться. Однако ничем хорошим это не заканчивается, и между двумя семьями завязывается вражда, которую не решить простыми разговорами.



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