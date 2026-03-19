Другие (сериал, 2023) смотреть онлайн
- 18+50 мин
Другие
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Другие
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Другие
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Другие
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Другие
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Другие
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Другие
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Другие
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Другие
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Другие
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Другие
Сезон 1 Серия 11
- 18+47 мин
Другие
Сезон 1 Серия 12
О сериале
После драки сыновей в отношениях двух семей наступает раскол. Остросюжетная драма «Другие» — сериал из Бразилии о том, что иногда стоит остерегаться своих соседей.
В жизни Кибелы и Амансио наступает новая глава: семейная пара переезжает в уютную квартиру в благополучном районе Рио-де-Жанейро. Супруги давно мечтали завести собственный дом и позволить сыну, подростку Марсиньо, расти вдали от тлетворного влияния улиц. Однако иллюзии суждено разбиться о суровую реальность. Вскоре Марсиньо дерется с соседским сыном Рожериу и безнадежно проигрывает. Когда Кибела грозиться подать на Рожериу в суд, родители парня заставляют его извиниться. Однако ничем хорошим это не заканчивается, и между двумя семьями завязывается вражда, которую не решить простыми разговорами.
Какие последствия их ждут теперь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Другие» в онлайн-кинотеатре Wink.