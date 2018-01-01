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Актёры и съёмочная группа сериала «Другие»

Актёры и съёмочная группа сериала «Другие»

Режиссёры

Луиза Лима

Луиза Лима

Luisa Lima
Режиссёр
Фабио Родриго

Фабио Родриго

Fabio Rodrigo
Режиссёр
Лара Кармо

Лара Кармо

Lara Carmo
Режиссёр

Актёры

Кения Барбара

Кения Барбара

Kênia Bárbara
Актриса
Антонио Хаддад Агерре

Антонио Хаддад Агерре

Antonio Haddad Aguerre
Актёр
Маевэ Жинкингз

Маевэ Жинкингз

Maeve Jinkings
Актриса
Дрика Мораэс

Дрика Мораэс

Drica Moraes
Актриса
Томас Аквино

Томас Аквино

Thomas Aquino
Актёр