Такой близкий предатель (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Такой близкий предатель» — смотреть сериал в русской озвучке можно в онлайн-кинотеатре Wink. Новая дорама от режиссера Сон Ен Хва, создателя исторического сериала «Красная манжета».



Сюжет рассказывает о Чан Тэ-су, уважаемом криминальном профайлере и заботливом отце-одиночке. Его мир переворачивается, когда в ходе расследования он обнаруживает, что его дочь, Чан Ха-бин, может быть замешана в убийстве. Эта новость разрушает все, что он знал о себе и своей семье. Теперь Тэ-су должен найти баланс �между профессиональной этикой и желанием защитить дочь.



«Такой близкий предатель» — это глубокая и напряженная история, которая предлагает задуматься о доверии, семье и морали. Если вы любите смотреть триллеры, дорама «Такой близкий предатель» наверняка вас зацепит. Не пропустите захватывающий сюжет и потрясающую актерскую игру — включайте сериал на Wink.



Все сезоны сериала Такой близкий предатель смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.