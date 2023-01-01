Такой близкий предатель 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

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Захватывающий триллер от режиссера Сон Ен Хва, известного по сериалу «Красная манжета». «Такой близкий предатель» — это новая дорама, смотреть с русской озвучкой 1 сезон можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Первый сезон из 10 серий знакомит зрителей с историей Чан Тэ-су. Он изучает поведение преступников с помощью уникальной техники — профайлинга. Не смог он «разгадать» только одного человека – собственную дочь. Жизнь Тэ Су переворачивается, когда в ходе расследования убийства он начинает подозре�вать, что его дочь, Чан Ха-бин, каким-то образом связана с этим делом. Для Тэ Су, привыкшего разгадывать сложнейшие тайны, это оказывается самым сложным вызовом в жизни. Его профессиональные убеждения и связь с дочерью подвергаются серьезным испытаниям. Он понимает, что должен выбрать между правдой и желанием защитить самое дорогое, что у него есть.



Дорама «Такой близкий предатель» — это не только остросюжетная драма, но и история о доверии, семейных узах и моральных дилеммах. Благодаря талантливой актерской игре и напряженному сюжету сериал смотрится на одном дыхании. Включите «Такой близкий предатель» на Wink.



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