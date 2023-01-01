Такой близкий предатель 1 сезон (Сериал 2024 год) смотреть
Сезоны и серии
- 16+71 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+72 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+67 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+68 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+68 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+73 мин
Такой близкий предатель
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Захватывающий триллер от режиссера Сон Ен Хва, известного по сериалу «Красная манжета». «Такой близкий предатель» — это новая дорама, смотреть с русской озвучкой 1 сезон можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Первый сезон из 10 серий знакомит зрителей с историей Чан Тэ-су. Он изучает поведение преступников с помощью уникальной техники — профайлинга. Не смог он «разгадать» только одного человека – собственную дочь. Жизнь Тэ Су переворачивается, когда в ходе расследования убийства он начинает подозре�вать, что его дочь, Чан Ха-бин, каким-то образом связана с этим делом. Для Тэ Су, привыкшего разгадывать сложнейшие тайны, это оказывается самым сложным вызовом в жизни. Его профессиональные убеждения и связь с дочерью подвергаются серьезным испытаниям. Он понимает, что должен выбрать между правдой и желанием защитить самое дорогое, что у него есть.
Дорама «Такой близкий предатель» — это не только остросюжетная драма, но и история о доверии, семейных узах и моральных дилеммах. Благодаря талантливой актерской игре и напряженному сюжету сериал смотрится на одном дыхании. Включите «Такой близкий предатель» на Wink.
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