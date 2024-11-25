Такой близкий предатель. Сезон 1. Серия 2
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Такой близкий предатель
1-й сезон
2-я серия

Такой близкий предатель (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.12024, Itorok chinmilhan baesinja
Триллер, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Профайлер выясняет, что его дочь связана с убийством, которое он пытается раскрыть.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb