Разбор Гоблином Слова пацана (сериал, 2024) смотреть онлайн

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Преступность глазами героя времени: блогер и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков делится мыслями о сериале «Слово пацана».



Проект, произведший фурор по всей стране, обсуждает один из ведущих журналистов и переводчиков нашего времени. «Старший оперуполномоченный» Дмитрий Пучков размышляет о сюжете, правдоподобности и посыле культового сериала. Уникальный взгляд человека, пережившего восьмидесятые в сознательном возрасте и не понаслышке знакомого с подростковыми группировками, — в программе «Разбор Гоблином Слова пацана», которая доступна каждому зрителю. Пучков сравнивает историю Марата, Вовы и Пальто с личным опытом и воспоминаниями о том времени.



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