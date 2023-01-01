Разбор Гоблином Слова пацана (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+146 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 1
- 18+189 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 2
- 18+148 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 3
- 18+145 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 4
- 18+115 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 5
- 18+88 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 6
- 18+126 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 7
- 18+125 мин
Разбор Гоблином Слова пацана
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Преступность глазами героя времени: блогер и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков делится мыслями о сериале «Слово пацана».
Проект, произведший фурор по всей стране, обсуждает один из ведущих журналистов и переводчиков нашего времени. «Старший оперуполномоченный» Дмитрий Пучков размышляет о сюжете, правдоподобности и посыле культового сериала. Уникальный взгляд человека, пережившего восьмидесятые в сознательном возрасте и не понаслышке знакомого с подростковыми группировками, — в программе «Разбор Гоблином Слова пацана», которая доступна каждому зрителю. Пучков сравнивает историю Марата, Вовы и Пальто с личным опытом и воспоминаниями о том времени.
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