Разбор Гоблином Слова пацана (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

«Куется характер у Андрюши»: первый сезон интервью с Дмитрием «Гоблином» Пучковым про сериал «Слово пацана» — смотрите на Wink! Знаменитый переводчик, писатель, актер и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, как и все, следил за проектом «Слово пацана». Но, в отличие от многих, Пучков лично пережил перестройку и рост популярности культа группировок. Спустя десятилетия ведущий сравнивает свой опыт с интерпретацией Жоры Крыжовникова. Молодежные банды, разбитые окна, ворованные шапки и честные комсомольцы — все это вызывает в Пучкове самый живой отклик. Мнение Гоблина: так ли это было? Первый сезон разборов главного сериала года «Слово пацана»: смотреть все восемь эпизодов можно на видеосервисе Wink.



Сериал Разбор Гоблином Слова пацана 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.