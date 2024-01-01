Разбор Гоблином Слова пацана (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Разбор Гоблином Слова пацана. Сезон 1. Серия 4
Разбор Гоблином Слова пацана
1-й сезон
4-я серия

7.22024, Разбор Гоблином Слова пацана. Сезон 1. Серия 4
«Куется характер у Андрюши»: первый сезон интервью с Дмитрием «Гоблином» Пучковым про сериал «Слово пацана» — смотрите на Wink! Знаменитый переводчик, писатель, актер и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, как и все, следил за проектом «Слово пацана». Но, в отличие от многих, Пучков лично пережил перестройку и рост популярности культа группировок. Спустя десятилетия ведущий сравнивает свой опыт с интерпретацией Жоры Крыжовникова. Молодежные банды, разбитые окна, ворованные шапки и честные комсомольцы — все это вызывает в Пучкове самый живой отклик. Мнение Гоблина: так ли это было? Первый сезон разборов главного сериала года «Слово пацана»: смотреть все восемь эпизодов можно на видеосервисе Wink.

