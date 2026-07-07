Детектив с темным прошлым и ее новый напарник расследуют пугающее ритуальное убийство, пытаясь спасти будущих жертв. Детективный триллер «Тьма» — сериал о серийном убийце в шотландском городке с Лаурой Доннели из «Чужестранки».



Жизнь маленького города, расположенного в живописном пригороде Шотландии, встает с ног на голову, когда в окрестностях обнаруживают тело молодого человека, ставшее частью кровавого ритуала. За расследование берутся следователи Моника Кеннеди и ее недавно назначенный напарник Коннор Кроуфорд. Моника уверена, что случившееся — всего лишь начало волны убийств, которая скоро накроет местное население. Маньяк в маске прячется где-то рядом, и малейшее промедление может стоить кому-то жизни.



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