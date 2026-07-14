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Сериалы
Тьма
Актёры и съёмочная группа сериала «Тьма»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тьма»

Актёры

Лаура Доннелли

Лаура Доннелли

Laura Donnelly
АктрисаMonica Kennedy
Хаят Камилла

Хаят Камилла

Hayat Kamille
Актриса
Иэн Пири

Иэн Пири

Ian Pirie
АктёрPC Gregg

Сценаристы

Лена Рэй

Лена Рэй

Lena Rae
Сценарист

Продюсеры

Бен Стефенсон

Бен Стефенсон

Ben Stephenson
Продюсер

Монтажёры

Бенжамин Герштейн

Бенжамин Герштейн

Benjamin Gerstein
Монтажёр
Агнешка Лиггетт

Агнешка Лиггетт

Agnieszka Liggett
Монтажёр
Пегги Корецкий

Пегги Корецкий

Peggy Koretzky
Монтажёр