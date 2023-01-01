Манипуляции (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мужчина мечты или хитроумный абьюзер? Французский сериал-манипуляция об опасности слепой любви.



Мод — пятидесятилетняя женщина с собственным косметическим бизнесом. В ее жизни есть все, кроме настоящей любви. Пережив непростой развод и вечно волнуясь за уже взрослых детей, Мод с трудом позволяет себе задуматься о личном счастье. Все меняется, когда она случайно знакомится с загадочным красавцем. Матиас кажется Мод идеальным: заботливый, внимательный, прекрасный любовник. Однако у ее семьи другое мнение: новый ухажер начинает планомерно разрушать жизнь женщины, манипулируя ей по своему желанию...



Сможет ли женщина признать, что утратила связь с реальностью, или Матиас добьется своего? Узнаете из шестисерийного триллера «Манипуляции» — сериал доступен онлайн на нашем видеосервисе.



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