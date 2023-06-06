Французский мини-сериал о сказочных на первый взгляд отношениях, которые постепенно превращаются в кошмар. Мод — успешная бизнесвумен и счастливая мать, окруженная верными друзьями. Единственное, чего ей не хватает в жизни — любимого мужчины, с которым бы она могла делиться своими достижениями. Когда она встречает Матиаса, кажется, что все вокруг наконец-то стало идеальным: он по уши в нее влюблен и кажется прекрасным принцем. Но ослепленная чувствами Мод не догадывается, что с ней происходит. Ее сын решает узнать, кто же такой Матиас на самом деле. Очень быстро становится понятно, что Мод вступила в отношения с опасным манипулятором.

