Отель «Костьера» (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Бывший морпех решает проблемы гостей роскошного итальянского отеля и ищет пропавшую дочь его владельца. Комедийный боевик «Отель "Костьера"» — сериал о преступлениях живописного курорта от одного из режиссеров «Лучше звоните Солу» и «Фарго».
Решив оставить службу в армии в прошлом, американский морпех Даниэль де Лука перебирается в Италию. Там он устраивается решалой в люксовый отель «Костьера», где ему приходится помогать клиентам, которые умудрились попасть в передрягу. Кто-то теряет любимого пса, кто-то — дорогое украшение, но задача быстро и эффективно разобраться в произошедшем ложится на плечи Даниэля. Но кроме мелких поручений ему предстоит вести и серьезное расследование: без вести пропала Элис, дочь владельца отеля. Чтобы ее найти, Даниэлю придется с головой погрузиться в итальянское криминальное подполье.
Чтобы следить за трудовыми буднями морпеха на курорте, смотрите сериал «Отель "Костьера"» в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Отель «Костьера» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДМРежиссёр
Джакомо
Мартелли
- ДУАктёр
Джесси
Уильямс
- МКАктриса
Мария
Кьяра Джаннетта
- АЖАктёр
Антонио
Жерарди
- ТРАктёр
Томмазо
Раньо
- ПСАктёр
Пьерпаоло
Споллон
- АКАктриса
Аманда
Кампана
- ХХАктриса
Хлоя
Хиршман
- ДЛАктёр
Джесс
Лиодин
- АПАктёр
Алессио
Пратико
- АОАктриса
Алехандра
Ониэва
- Сценарист
Мэттью
Паркхилл
- ТЭСценарист
Трей
Эллис
- АБПродюсер
Адам
Бернштейн
- АПОператор
Алессандро
Пеши
- АСКомпозитор
Антон
Санко