Отель «Костьера» (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Отель «Костьера». Сезон 1. Серия 6
Отель «Костьера»
1-й сезон
6-я серия
2025, Hotel Costiera
Боевик, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

О сериале

Бывший морпех решает проблемы гостей роскошного итальянского отеля и ищет пропавшую дочь его владельца. Комедийный боевик «Отель "Костьера"» — сериал о преступлениях живописного курорта от одного из режиссеров «Лучше звоните Солу» и «Фарго».

Решив оставить службу в армии в прошлом, американский морпех Даниэль де Лука перебирается в Италию. Там он устраивается решалой в люксовый отель «Костьера», где ему приходится помогать клиентам, которые умудрились попасть в передрягу. Кто-то теряет любимого пса, кто-то — дорогое украшение, но задача быстро и эффективно разобраться в произошедшем ложится на плечи Даниэля. Но кроме мелких поручений ему предстоит вести и серьезное расследование: без вести пропала Элис, дочь владельца отеля. Чтобы ее найти, Даниэлю придется с головой погрузиться в итальянское криминальное подполье.

Чтобы следить за трудовыми буднями морпеха на курорте, смотрите сериал «Отель "Костьера"» в подписке Amediateka на Wink.

