Отель «Костьера» (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Бывший морпех решает проблемы гостей роскошного итальянского отеля и ищет пропавшую дочь его владельца. Комедийный боевик «Отель "Костьера"» — сериал о преступлениях живописного курорта от одного из режиссеров «Лучше звоните Солу» и «Фарго».



Решив оставить службу в армии в прошлом, американский морпех Даниэль де Лука перебирается в Италию. Там он устраивается решалой в люксовый отель «Костьера», где ему приходится помогать клиентам, которые умудрились попасть в передрягу. Кто-то теряет любимого пса, кто-то — дорогое украшение, но задача быстро и эффективно разобраться в произошедшем ложится на плечи Даниэля. Но кроме мелких поручений ему предстоит вести и серьезное расследование: без вести пропала Элис, дочь владельца отеля. Чтобы ее найти, Даниэлю придется с головой погрузиться в итальянское криминальное подполье.



