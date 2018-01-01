WinkСериалыОтель «Костьера»Актёры и съёмочная группа сериала «Отель «Костьера»»
Актёры и съёмочная группа сериала «Отель «Костьера»»
Актёры
АктёрDaniel De Luca
Джесси УильямсJesse Williams
АктрисаAdele
Мария Кьяра ДжаннеттаMaria Chiara Giannetta
АктёрBigné
Антонио ЖерардиAntonio Gerardi
АктёрAugusto
Томмазо РаньоTommaso Ragno
АктёрBruno
Пьерпаоло СполлонPierpaolo Spollon
АктрисаAlice
Аманда КампанаAmanda Campana
АктрисаSabine
Хлоя ХиршманChloe Hirschman
АктёрLe Bris
Джесс ЛиодинJess Liaudin
Актёр
Алессио ПратикоAlessio Praticò
АктрисаSheryl