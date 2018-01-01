Wink
Отель «Костьера»
Актёры и съёмочная группа сериала «Отель «Костьера»»

Режиссёры

Адам Бернштейн

Adam Bernstein
Режиссёр
Джакомо Мартелли

Giacomo Martelli
Режиссёр

Актёры

Джесси Уильямс

Jesse Williams
АктёрDaniel De Luca
Мария Кьяра Джаннетта

Maria Chiara Giannetta
АктрисаAdele
Антонио Жерарди

Antonio Gerardi
АктёрBigné
Томмазо Раньо

Tommaso Ragno
АктёрAugusto
Пьерпаоло Споллон

Pierpaolo Spollon
АктёрBruno
Аманда Кампана

Amanda Campana
АктрисаAlice
Хлоя Хиршман

Chloe Hirschman
АктрисаSabine
Джесс Лиодин

Jess Liaudin
АктёрLe Bris
Алессио Пратико

Alessio Praticò
Актёр
Алехандра Ониэва

Alejandra Onieva
АктрисаSheryl

Сценаристы

Мэттью Паркхилл

Matthew Parkhill
Сценарист
Трей Эллис

Trey Ellis
Сценарист

Продюсеры

Продюсер

Операторы

Алессандро Пеши

Alessandro Pesci
Оператор

Композиторы

Антон Санко

Anton Sanko
Композитор