Абсолютная сотня (сериал, 2023) смотреть онлайн
7.42023, Apsolutnih 100 1 сезон
Драмы, Триллеры18+
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Сезоны и серии
Сюжет
Подросток Соня — одарённый спортивный стрелок. Когда её брату и отцу начинает грозить опасность из-за связи с криминальным миром, она вынуждена разрешить вопрос с помощью старой снайперской винтовки. Теперь её подозревает полиция и преследуют люди, жаждущие мести. Рано или поздно ей вновь предстоит стрелять.
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