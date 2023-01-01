Абсолютная сотня. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Абсолютная сотня
1-й сезон
4-я серия

Абсолютная сотня (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.12023, Apsolutnih 100
Драма, Триллер18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Подросток Соня — одарённый спортивный стрелок. Когда её брату и отцу начинает грозить опасность из-за связи с криминальным миром, она вынуждена разрешить вопрос с помощью старой снайперской винтовки. Теперь её подозревает полиция и преследуют люди, жаждущие мести. Рано или поздно ей вновь предстоит стрелять.

Сериал Абсолютная сотня 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Сербия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск