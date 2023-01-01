Абсолютная сотня (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Подросток Соня — одарённый спортивный стрелок. Когда её брату и отцу начинает грозить опасность из-за связи с криминальным миром, она вынуждена разрешить вопрос с помощью старой снайперской винтовки. Теперь её подозревает полиция и преследуют люди, жаждущие мести. Рано или поздно ей вновь предстоит стрелять.



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