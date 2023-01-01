Абсолютная сотня. Сезон 1
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Абсолютная сотня
1-й сезон

Абсолютная сотня (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

7.42023, Apsolutnih 100 6 серий
Драмы, Триллеры18+
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1-й сезон

Сюжет

Подросток Соня — одарённый спортивный стрелок. Когда её брату и отцу начинает грозить опасность из-за связи с криминальным миром, она вынуждена разрешить вопрос с помощью старой снайперской винтовки. Теперь её подозревает полиция и преследуют люди, жаждущие мести. Рано или поздно ей вновь предстоит стрелять.

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