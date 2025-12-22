Роковая афера (сериал, 2025) смотреть онлайн

Виктуар Брюнель работает медицинским секретарем, а ещё графическим дизайнером, и проживает в пригороде с мужем, братом и двумя детьми-подростками. Однажды супруг получает серьёзную травму на работе, и семья начинает тонуть в долгах. Женщине приходится вспомнить о своём таланте к подделке документов, и она с братом организует нелегальный бизнес. Дела идут неплохо, пока они не сталкиваются с местной мафией.

